Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:33

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:33

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Bekir T. idaresindeki 23 ADJ 712 plakalı otomobil, Gölbaşı-Malatya karayolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yolun kardan dolayı kayganlaşması sonucu yaşanan kazada sürücü Bekir T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emirhan T. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.