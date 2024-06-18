Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki Esmer Özdemir (34) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 00:31
Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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Feci kaza, gece saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kanta yönünde ilerleyen Bilal Özdemir yönetimindeki 02 SA 531 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki menfeze çarparak devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Esmer Özdemir hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında olduğu 6 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Esmer Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. 


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