Akdeniz'de iki tekne kazası: 11 göçmen hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:57

Güncelleme: 17.06.2024 - 18:57

Akdeniz’de göçmen facialarına bir yenisi daha eklendi. Almanya merkezli sivil toplum örgütü RESQSHIP, Akdeniz’de batmakta olan ahşap bir tekneden 2’si bilinçsiz olmak üzere 51 kişinin kurtarıldığını belirterek, geminin alt güvertesinde 10 kişinin cansız bedenine bildirdi.

RESQSHIP, kurtarma operasyonunun nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

İtalya Sahil Güvenliği, ise İtalya’nın Calabria bölgesinin yaklaşık 220 kilometre doğusunda bir yelkenli teknenin batmasının ardından çok sayıda düzensiz göçmenin kayıp olduğunu açıkladı. Sahil Güvenlik, yelkenli teknenin İtalyan ve Yunan arama kurtarma bölgelerinin kesiştiği uluslararası sularda ilk olarak bir Fransız teknesi tarafından tespit edildiğini belirtti.

Fransız teknesinin, hayatta kalan 12 kişiyi gemiye alarak bir kargo gemisine, oradan da bir İtalyan Sahil Güvenlik devriyesine naklettiği, karaya ulaşan düzensiz göçmenlerden 1’inin hayatını kaybettiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, 50 ila 64 arasında düzensiz göçmenin kaybolduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre, 2014 yılından bu yana Orta Akdeniz’de 23 bin 500’den fazla düzensiz göçmen öldü ya da kayboldu.