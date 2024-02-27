Adıyaman'da korkutan işyeri yangını... Yaralılar var!

Adıyaman’daki bir döner dükkanında çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:47
Adıyaman'da korkutan işyeri yangını... Yaralılar var!
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Eski Adıyaman Belediye binası yakınlarında bulunan bir döner dükkanında yangın meydana geldi.

Bacadan çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI!

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında ellerinden hafif şekilde yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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