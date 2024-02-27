Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Gaziosmanpaşa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binanın çatısında büyük hasar oluşurken çatının alev alev yanması cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:58
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Yangın, Yıldıztabya Mahallesi Cesur Sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 10.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler bütün çatıyı sardı.

Dumanların çıktığını gören karşı binadaki işçiler hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çatısı yanan binada oturanlar sokağa döküldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti ve alev alev yanan çatı söndürüldü. En üst katta oturan bir kadın fenalaşınca sağlık ekipleri kadına ambulansta müdahale etti.

"BİNADA HASAR VAR"

Yangını görüp binadakileri uyaran işçi Hakim Yüksel, "Duman çıkmaya başladı, binaya doğru yaklaşınca alevler yükseldi. Binaya koştum, milleti dışarıya çıkartmak için. Onarım yapan işçiler binadan tüpü aşağıya attı. Bağırdım, binada oturanları teker teker hepsini tahliye ettim. Ondan sonra itfaiyeyi aradık. Ölü yaralı yok sadece binada hasar var’’ diye konuştu.


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