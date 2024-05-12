Adıyaman'da korkutan yangın!
Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.D.'ye ait 3 katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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