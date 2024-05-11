Hastanenin bodrum katında yangın çıktı: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 8 katlı özel hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta çevredeki hastanelere nakledildi.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:01
Hastanenin bodrum katında yangın çıktı: 5 hasta başka hastanelere nakledildi
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Yangın saat 19.00 sıralarında Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Güney Yanyol üzerinde bulunan 8 katlı özel hastanede çıktı.

Hastanenin bodrum katındaki güç kaynaklarının bulunduğu odada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangınla birlikte çevreye duman yayıldı.

5 HASTA NAKLEDİLDİ

Yangın nedeniyle bodrum katta bulunan acil servis bölümü ve zemin kat tamamen boşaltılırken, acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Güç kaynaklarının bulunduğu kısımda hasara yol açan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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