Hastanenin bodrum katında yangın çıktı: 5 hasta başka hastanelere nakledildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 8 katlı özel hastanenin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta çevredeki hastanelere nakledildi.
Yangın saat 19.00 sıralarında Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Güney Yanyol üzerinde bulunan 8 katlı özel hastanede çıktı.
Hastanenin bodrum katındaki güç kaynaklarının bulunduğu odada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangınla birlikte çevreye duman yayıldı.
5 HASTA NAKLEDİLDİ
Yangın nedeniyle bodrum katta bulunan acil servis bölümü ve zemin kat tamamen boşaltılırken, acil servis bölümünde tedavisi devam eden 5 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.
İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Güç kaynaklarının bulunduğu kısımda hasara yol açan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı!
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Erdoğan'dan 'öğretmen cinayeti' açıklaması
- Seçimde düğüm çözülüyor
- Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
- Erbaş gazeteciyi görmemezlikten geldi
- Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
- Ali Koç adaylık için kararını verdi!
- POS'la para toplayanlar dikkat!