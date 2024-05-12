Kanada’da orman yangını: 3 binden fazla kişiye tahliye emri

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde orman yangını çıktı. Northern Rockies Bölge Belediyesi, 3 bin 600’den fazla kişinin yaşadığı Fort Nelson kasabası için tahliye emri yayımladı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:29
Kanada’da orman yangını: 3 binden fazla kişiye tahliye emri
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Ülkenin Britanya Kolumbiyası bölgesinde Merritt kenti yakınlarında orman yangını çıktı.

Britanya Kolumbiyası Orman Yangınları Servisi’nden yapılan açıklamada, “Bu orman yangınının şu anda yedi hektar büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir ve ‘Kontrol Altında Olmayan’ olarak sınıflandırılmıştır. Yer ekiplerinin yangını söndürme çabalarını desteklemek üzere 2 helikopter ve bir hava tankeri grubuyla yangına müdahale etmektedir denildi.

TÜM KASABAYA TAHLİYE EMRİ

Northern Rockies Bölge Belediyesi, Fort Nelson kabasının yangında tehlike altında olduğunu belirterek tahliye emri yayımladı. Kasabada 3 bin 600’den fazla kişinin yaşadığı ifade edildi.


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