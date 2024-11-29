TEM'de trafiği kilitleyen kaza... Yakıt tankeri kamyona çarptı!
Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritlerin kapatıldığı aktarıldı.
İstanbul'da Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.
Etiketler: #TEM Otoyolu #Trafik #kaza #EDirne
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