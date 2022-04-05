Adıyaman’da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)
05 Nisan 2022 Salı, 10:46
Adıyaman’da PKK operasyonu: 2 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ismi açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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