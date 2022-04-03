Adana'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı sigara, makaron, tütün, cep telefonu ve sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 15 bin 570 paket sigara, 690 bin makaron, 48 kilogram tütün, doldurulmuş 40 bin sigara, 2 otomatik sigara dolum makinesi, 38 cep telefonu ile 870 litre sahte içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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