Artvin'de 'sahte içkiden' ölüm şüphesi

Artvin'de, Fahri Özdemir (47), nişanlısıyla bulunduğu evinde öldü. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali değerlendirilen Özdemir'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

DHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:06
Artvin'de 'sahte içkiden' ölüm şüphesi
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Çarşı Mahallesi'nde, dün kent merkezindeki evde, iddiaya göre alkol alan Fahri Özdemir'in aniden fenalaşması üzerine nişanlısı G.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici-delici alet yarası olmayan Özdemir'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesi sonrası Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Artvin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Özdemir'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.


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