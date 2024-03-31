Adıyaman'da seçimi kim kazandı? Adıyaman başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Adıyaman'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:37
Adıyaman'da seçimi kim kazandı? Adıyaman başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları....
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Adıyamanlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Adıyaman'da seçimi hangi aday kazandı? 

Adıyaman BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Abdurrahman Tutdere, AKP'den Ziya Polat, İYİ Parti'den İz Yücedağ, Zafer Partisi'nden Mehmet Gökçen, Saadet Partisi'nden Haşim Asnuk, Yeniden Refah Partisi'nden Nazif Atalay ve DEM Parti'den ise Mehmet Bahattin Bilgin Adıyaman başkan adayı olarak aday gösterildi.

Adıyaman'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Adıyaman'da "Abdurrahman Tutdere, Ziya Polat, İz Yücedağ ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Adıyaman 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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