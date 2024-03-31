İstanbul'da seçimi kim kazandı? İBB başkanı kim oldu? İmamoğlu ve Kurum ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. İstanbul'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:00
İstanbul'da seçimi kim kazandı? İBB başkanı kim oldu? İmamoğlu ve Kurum ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları....
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İstanbullular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, İstanbul'da seçimi hangi aday kazandı? 

Türkiye'de 61 milyondan fazla seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyla oy kullanma süreci sona erdi.

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Ekrem İmamoğlu, AKP'den Murat Kurum, İYİ Parti'den Buğra Kavuncu, Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi'nden Birol Aydın, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Altınöz, Vatan Partisi'nden İbrahim Okan Özkan ve DEM Parti'den ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni İBB başkan adayı olarak aday gösterildi.

İSTANBUL'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

ANKA'nın paylaştığı verilere göre;

Açılan sandık: 24.83

CHP : 58.06 

AKP: 37.78

YRP:1.7

DEM Parti 1.38

İYİ Parti: 0.53

Canlı sonuçlar güncellendikçe haberimiz güncellenecektir.


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