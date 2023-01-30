Adıyaman'da silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:40
Adıyaman'da silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı
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Hocaömer Mahallesi’nde, öğleden sonra iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonra tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kavgada E.P. ve F.E. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Silah sesini duyan ve kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


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