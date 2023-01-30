Adıyaman'da silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı
Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Hocaömer Mahallesi’nde, öğleden sonra iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonra tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Kavgada E.P. ve F.E. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Silah sesini duyan ve kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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