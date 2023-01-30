Adıyaman'da silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:40

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:40

Hocaömer Mahallesi’nde, öğleden sonra iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonra tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kavgada E.P. ve F.E. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Silah sesini duyan ve kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.