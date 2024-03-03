Adıyaman'da şüpheli ölüm... Asansörde ölü bulundu!
Adıyaman'da yaşlı adam bir binadaki asansör içerisinde ölü bulundu.
Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı binada "şüpheli ölüm" ihbarında bulunulması üzerine polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.
Adreste inceleme yapan ekipler, bina asansöründe Mehmet Rençber'i (72) asansör içerisinde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Rençber'in öldüğü belirlendi.
Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Kendi evladına 'çürük raporu' alıp gariban üzerinden...
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Tribünlere küfür etti!
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!