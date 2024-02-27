İzmir’de soba zehirlenmesi: Bir kişi konteynerde ölü bulundu

Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:04

Güncelleme: 27.02.2024 - 22:05

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla eğlenmek için Samurlu köyündeki tarlasında bulunan konteynerine giden Bülent Çetin (52), geç saatlere kadar burada kaldı. Arkadaşlarını yolcu ettikten sonra tekrar konteynere dönen Çetin, burada uyudu.

SOBADAN ZEHİRLENDİ

Bir süre sonra konteynere gelen yakınları, talihsiz adamın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Çetin’in konteynerde bulunan küçük tüpe bağlı sobadan yayılan gazdan dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası olan Çetin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının akabinde Samurlu Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.