Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:14

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

15 adrese operasyon düzenleyen ekipler çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyet müdürlüğü ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #uyuşturucu #Operasyon

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