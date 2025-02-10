Samsun'da 'uyuşturucu' operasyonu: Tavuk kümesinde ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tavuk kümesine gizlenmiş 13 ayrı paket içinde 1 kilo 400 gram esrar, 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Samsun'da 'uyuşturucu' operasyonu: Tavuk kümesinde ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:18

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Çiftlik evde tavuk kümesi içine gizlenmiş 13 paket halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili O.A. (57) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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