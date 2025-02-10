Samsun'da 'uyuşturucu' operasyonu: Tavuk kümesinde ele geçirildi
Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tavuk kümesine gizlenmiş 13 ayrı paket içinde 1 kilo 400 gram esrar, 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ilçesinde bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
Çiftlik evde tavuk kümesi içine gizlenmiş 13 paket halinde 1 kilo 400 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili O.A. (57) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- Mehmet Şimşek’in ‘gizlediği’ gerçeği açıkladı!
- Bahçeli'den ilk açıklama!
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- 'Buradan soruyoruz, Erdoğan neden suskun?'
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
- Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt