Evinde satışa hazır uyuşturucu bulunan komedyen Selin Dilmaç tutuklandı
Kadıköy’de polis ekipleri tarafından yapılan aramada, komedyen Selin Dilmaç’ın üzerinde ve evinde satışa hazır halde uyuşturucu bulundu. Dilmaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunduğu tespit edilen 29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi’nde Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine Dilmaç’ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilmaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #kadıköy #selin dilmaç
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