Kamyonetinden 52 kilo uyuşturucu çıktı: Susma hakkını kullandı

Adana'da polisin takibe alıp, durdurduğu kamyonette dedektör köpek 'Hulk' ile yapılan aramada 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mehmet E., susma hakkını kullandı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:00
Kamyonetinden 52 kilo uyuşturucu çıktı: Susma hakkını kullandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldıkları şüpheli kamyoneti durdurdu.

Sürücü Mehmet E.'nin indirildiği araçta narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un kasaya tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mehmet E., emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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