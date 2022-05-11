Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- Yılmaz Büyükerşen'den yasağa tepki
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- Dip dalga büyüyecek
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'