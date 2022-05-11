Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

AA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:28
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.


uyuşturucu Operasyon

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