Uyuşturucu hapları kızartma makinesine saklamış

Beylikdüzü'nde, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen İran uyruklu M.F.K'nin adresine operasyon düzenleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kızartma makinesinin altına gizlenmiş halde 3 bin 700 adet ectasy hap ele geçirdi.

DHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:56
Uyuşturucu hapları kızartma makinesine saklamış
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Olay, 5 Mayıs günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde yaşandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, alışveriş merkezi çevresinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Geniş çaplı başlatılan incelemelerde, ülkeye 1 ay önce giriş yapan M.F.K.'nin, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi. Anahtarın, şüphelinin yaşadığı eve ait olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Evde arama yapan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, kızartma makinesi altına saklanmış 3 bin 700 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. M.F.K., polis merkezine götürüldü.


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