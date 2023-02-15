Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'e ilişkin 4 şüpheli gözaltında

Adıyaman'daki İsias Otel'in depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:19
Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'e ilişkin 4 şüpheli gözaltında
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in sorumlusu Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alındı.

Adıyaman Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili basında ve kamuoyunda yanlış bilgilerin aktarıldığı belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. 

Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır."


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