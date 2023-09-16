Adıyaman'daki kule depremin yaşandığı saati gösterecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da kentin simgesi olan Saat Kulesi'nde ilk depremin olduğu 04.17'de duran saat hep aynı gösterecek.

DHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:59
Adıyaman'daki kule depremin yaşandığı saati gösterecek
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde yıkıma neden olan Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Saat Kulesi'ndeki saatler, ilk depremin olduğu 04.17'de durdu.

45 yıl önce yapılan Saat Kulesi’ndeki saatlere, depremin yaşandığı anın unutulmaması için dokunulmamasına karar verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte sivil toplum kuruluşları ile yaptığı görüşmeler ile bu kararı aldıklarını ifade etti.

"ÖNEMLİ BİR KARAR"

Yurttaşlardan Mehmet Mustafa Tekin ise kararı desteklediğini belirterek, "Tarihimizin en büyük acılarından birisini yaşadığımız 04.17'nin unutulmaması için önemli bir karar" dedi.

"YERİNDE BİR KARAR OLDU"

Selçuk Akbaş da Saat Kulesi'nin kentin simgelerinden olduğunu ifade ederek, "Adıyaman Belediyesi'nin almış olduğu karar ile buradaki saatler hep 04.17'yi gösterecek. Bu karar acıların unutulmaması için yerinde bir karar oldu" diye konuştu.


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