Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime kar engeli!

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Adıyaman'ın 7 ilçesinde eğitime kar engeli!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:32

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.


Etiketler: #adıyaman #eğitim #kar yağışı

İlgili Haberler

Halk arasında yanlış bilinenler: 'Kar yağışı mikrobu kırar mı?'

Halk arasında yanlış bilinenler: 'Kar yağışı mikrobu kırar mı?'
AKOM'dan İstanbul için son dakika 'kar yağışı' uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!

AKOM'dan İstanbul için son dakika 'kar yağışı' uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! İşte ilk manzaralar...

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! İşte ilk manzaralar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler