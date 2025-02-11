İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! İşte ilk manzaralar...

Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. İstanbul’da da aralıklarla kar yağışı görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) dünden itibaren etkili olan kar yağışının çarşamba gününe kadar süreceğini belirtti.