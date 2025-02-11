İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! İşte ilk manzaralar...
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oldu. İstanbul'un bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Evlerin çatıları ve yerler beyaza bürünürken trafikte yoğunluk yaşandı. İşte kar manzaraları...
Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. İstanbul’da da aralıklarla kar yağışı görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) dünden itibaren etkili olan kar yağışının çarşamba gününe kadar süreceğini belirtti.
Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 dereceye düşeceği öngörülüyor. İstanbul Valiliği de kar yağışının bugün akşamdan itibaren etkili olacağı uyarısı yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda salı günü yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i, çarşamba günü planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.
Özellikle Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Silivri ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, zaman zaman trafik kazaları yaşandı.
KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRDI
Kar yağışı başta Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler’de de zaman zaman etkili oldu.
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