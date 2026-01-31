Adıyamanlı depremzede çocuklar Beşiktaş maçında seremoniye çıkıyor

Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK iş birliğinde, depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir dayanışma etkinliği düzenleniyor. Hayata geçirilen organizasyon kapsamında Adıyamanlı çocuklar bu akşam saat 20.00’de oynanacak Beşiktaş–Konyaspor karşılaşması öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkacak. Çocuklar, seremoniye katılmanın yanı sıra karşılaşmayı statta izleme imkânı bulacak. Depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan etkinlik, sosyal dayanışmaya dikkati çekmeyi hedefliyor. Organizasyon, Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK arasında yapılan görüşmeler sonucunda planlandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARALARINI BİRLİKTE SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, organizasyonun önemine değinerek şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki bir nebze gülümseme bizim için her şeye bedel. Yaşadığımız büyük acıların ardından çocuklarımızın sosyal hayata tutunmaları, yalnız olmadıklarını hissetmeleri adına bu tür iş birliklerini çok kıymetli buluyorum. Bu akşam Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak olan evlatlarımız, sadece bir maça değil, geleceğe dair umutlarımıza da eşlik edecekler. Bizlere bu kapıyı açan ve dayanışma ruhunu sahaya yansıtan Beşiktaş Kulübü'ne tüm Adıyamanlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz."