Adıyamanlı depremzede isyan etti: 'Herkese bit girmiş, 10 gündür banyo yapmıyoruz'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:34

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman’da depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

"HERKESE BİT GİRMİŞ, BİR SU YOK MU?"

Adıyamanlı bir depremzede, depremin ardından ilde su sıkıntısı yaşandığını ve banyo yapamadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Banyo yapan yok, bir şey yapan yok. Valla bit girmiş hepsine. Böyle bir şey olmaz ki. Herkese bit girmiş. Bir su yok mu? Banyo yapan yok. 10 günden beri hanginiz banyo yapmışsınız? Allah korkusu yok mu? Bir su gelsin bize.”