Deprem alanında bir kişi ölü bulundu: Kepçe operatörü gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 58 yaşındaki kişi, enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanda ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:39
Deprem alanında bir kişi ölü bulundu: Kepçe operatörü gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kepçe operatörü H.A. (44) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği belirtildi.



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