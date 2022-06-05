Adıyamanlı tütün üreticisi: "Amerikan şirketlerine peşkeş çekiliyor çiftçi"

05 Haziran 2022 Pazar, 19:34

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP İstanbul Milletvekili Enir Berberoğlu, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki bir tütün tarlasında tütün üreticileriyle dertleşti.

İki milletvekiline yaşadıkları sorunları anlatan bir tütün üreticisi, “Amerikan şirketlerine peşkeş çekiliyor çiftçi. Zamanında Adıyaman’da sınırsızdı kota. 5-10 ton; çiftçinin gücü neyse, kaç kişiyse ona göre üretim yapılırdı. Tekel’e götürür ve sonradan kilo hesaplanırdı. Tekel’de tartılır ona göre ödeme yapılırdı. Bunu yavaş yavaş ne yaptılar? Yurt dışından getirdiler. Yurt dışından geldi mi, iki-üç kişi ekmek yiyemedi. Bütün çiftçiyi bitirmek için kota sistemi getiriyor. En son 100-200 kiloya düşürdüler” diye konuştu.

Berberoğlu, çiftçinin elindeki tütünü göstererek, “Elinde kaç liralık tütün var şu anda” diye sordu. Tütün üreticisi, bir deste fideden birinci sınıf kalite tütün çıkması halinde maliyetin 83 lira olduğunu belirterek, “Alacağı para 120-130 lira” dedi.

Tutdere, yılbaşında yürürlüğe giren düzenleme ile izinsiz ve yetki belgesiz tütün ticaretine hapis cezası getirildiğini anımsattı. Berberoğlu, “120 liralık bir malın satışından 6 yıl gelir mi ya” diye tepki gösterdi.

Tütün üreticisi de Berberoğlu’na, “Silah kaçakçısı, esrar, eroin satan bir adamın 3-3,5 yıl arası yargılaması var” dedi.