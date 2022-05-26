Serkay Tütüncü kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında?

26 Mayıs 2022 Perşembe, 17:41

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında? Serkay Tütüncü nasıl ünlü oldu? Serkay Tütüncü hangi yapımlarda rol aldı?

2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayınlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. Son olarak 2022 Şubat'ta beIN CONNECT platformunda yayınlanmaya başlayan Hayaller ve Hayatlar dizisinde Alaz rolünü oynamaktadır.

2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.

TELEVİZYON

Yıl Yapım

*2016 Survivor 2016

*2016 Para Bende

*2017 Survivor Panorama

*2018 İnsanlık Suçu

*2019 Afili Aşk

*2020 Bay Yanlış

*2021 Masumiyet

*2022- Kusursuz Kiracı