Serkay Tütüncü kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında?
2018 yılında ekranlarda boy göstermeye başlayan Serkay Tütüncü, 2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra kazandığı büyük hayran kitlesi ile en sevilen isimlerden biri haline geldi. Kariyer yolculuğuna oyunculuk ile devam ediyor. Peki Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında?
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında? Serkay Tütüncü nasıl ünlü oldu? Serkay Tütüncü hangi yapımlarda rol aldı?
2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayınlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. Son olarak 2022 Şubat'ta beIN CONNECT platformunda yayınlanmaya başlayan Hayaller ve Hayatlar dizisinde Alaz rolünü oynamaktadır.
2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.
TELEVİZYON
Yıl Yapım
*2016 Survivor 2016
*2016 Para Bende
*2017 Survivor Panorama
*2018 İnsanlık Suçu
*2019 Afili Aşk
*2020 Bay Yanlış
*2021 Masumiyet
*2022- Kusursuz Kiracı
İlgili Haberler
- Survivor'a kim veda etti? 24 Mayıs Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?
- Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs 2022 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
- Survivor All Star'dan art arda kötü haber: Acun Ilıcalı Merve Aydın'ın durumunu açıkladı! Merve ve Parviz, Survivor'dan diskalifiye mi oldu?
- Acun Ilıcalı'dan, Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'e 'Alpay Kazan' yaptırımı: Eşinin paylaşımı nedeniyle işine son verildi
-
Video Haberler
- 'Hükümetin değişmesi lazım'
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep’te emniyete saldırı girişimi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!