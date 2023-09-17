Adıyamanlı yurttaş isyan etti: 'Depremin yıkamadığı evimi firma başıma yıktı'

Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:54

Güncelleme: 17.09.2023 - 11:54

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Yunus Emre Mahallesi’nde depremin ardından ağır hasarlı raporu verilen binalardaki yıkım işlemi sırasında “hukuk dışı işler” yapıldığını ileri sürdü.

Mahalledeki yurttaşların sorununu dinledikten sonra değerlendirmede bulunan Tutdere, bölgede binaların yıkılıp yerinde ayrıştırma yapıldığını belirterek, ekiplerin özensiz çalıştığını da ifade etti.

Tutdere, “Hasarsız çıkan evi özensiz çalışma nedeniyle yıkmış durumdalar. Burada vatandaşın çocuklarıyla beraber oturduğu evi başına yıkmışlar” diyerek, ayrıştırma çalışmaları sırasında hasarsız bir eve zarar verildiğini anlattı.

“4 TANE ÇOCUKLA ORTADA KALDIM”

Tutdere’nin sorununu dinlediği yurttaş ise “Depremde benim evime az hasarlı verildi. Sistemde az hasarlı görünmüş. Depremin yıkamadığı evimi firma başıma yıktı. 4 tane çocukla şu anda ortada kalmış durumdayım. Bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Haklarımız yok mu? Bizim haklarımızı savunacak kimse yok mu? Yeter artık. Sulama yapılsın, zehirleniyorum. Deprem beni öldüremedi, beni kanser edip öldürecekler” dedi.