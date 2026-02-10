Adli emanette altın hırsızlığı: 'İhtiyacım vardı, yerine koyacaktım' dedi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 15:52:00
Haber Merkezi
Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet kasasındaki 10 tam altın ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. İnceleme sonrası altınları adliyedeki bir memurun aldığı ortaya çıktı.

Adli emanette soygun haberi bu kez Ankara'dan geldi. Olay, Ankara Batı Adliyesi’ndeki adli emanet kasasında yapılan rutin denetimlerde anlaşıldı.

Denetimlerde 9 tam 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldı. 

Bu kapsamda adli emanet bürosuna yerleştirilen kameraların incelemesi yapıldı. Ancak altınların nasıl kaybolduğuna yönelik bir tespit yapılamadı. 

İTİRAF ETTİ

İnceleme sonrası ifadesi alınan memur E.Ö., altınları kendisi aldığını itiraf etti. İfadesinde, "ihtiyacı olduğu için altınları aldığını, ihtiyacı kadarını alıp diğer altınları yeniden adli emanet kasasına koyduğunu" itiraf etti.

Zanlı, "adli emanet bürosuna kamera takılması nedeniyle diğer altınları yerine koyamadığını" söyledi. Memur, olayın ardından tutuklandı.

 

