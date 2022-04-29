Adli emanetteki uyuşturucuyu satan 2 memur tutuklandı
Adana Adliyesi'nin emanet deposundaki uyuşturucuları sattığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 memurdan 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrolle serbest kaldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, adli emanet deposundaki uyuşturucuların satıldığı ihbarı üzerine burada görevli 4 memuru teknik ve fiziki takibe aldı.
25 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda memurlar Salih A., Süleyman A., G.S. ve S.K. gözaltına alındı. Salih A.'nın adresinde, Süleyman A.'nın ise eski eşinin evinde hassas terazi ele geçirildi.
Sorguya alınan şüphelilerden Salih A., 4 aydır adli emanet memuru olarak çalıştığını belirterek, "Ele geçirilen maddeleri imha etmem için G.S. ile S.K. bana verdi. Sırt çantasına koyup eve götürdüm. Çantada boş torbalar vardı onları da imha etmeyi bir süre unuttum. Daha önce imha işlemi yapmadım. Evimde bulunan hassas teraziyi diyet yaptığım için besinleri tartmak için kullanıyorum. Suçsuzum" dedi.
Süleyman A. da ifadesinde, "Bölge Adliye Mahkemesi'nde çalışıyorum. Diğer şüphelileri tanımıyorum. Evimde bulunduğu söylenen hassas terazi benim değil, eski eşimin evinde bulundu. Eski eşimin verdiği ifadeyi kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
Diğer şüpheliler G.S ile S.K. da suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler Salih A. ile Süleyman A.'nın tutuklanmasına karar verirken, G.S. ile S.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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