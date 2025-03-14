Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:43

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:43

Adli Tıp Kurumu, merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 80 sözleşmeli personel alacak. Peki, Adli Tıp Kurumu'na 80 personel alımı ne zaman? Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları neler?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklar

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Son başvuru günü olan 30 Mart 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Son müracaat tarihi itibarıyla başvurulan kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Arşiv araştırması olumlu olmak.