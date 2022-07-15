Adliye binasının yanında ölü bulundu
Niğde'de 35 yaşındaki şahıs, adliye binası yanında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de sabah saatlerinde Adliye binası yanında bulunan alanda A.İ.E.'yi yerde hareketsiz halde gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.İ.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
A.İ.E.' nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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