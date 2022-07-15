Adliye binasının yanında ölü bulundu

Niğde'de 35 yaşındaki şahıs, adliye binası yanında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 10:47
Adliye binasının yanında ölü bulundu
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Niğde'de sabah saatlerinde Adliye binası yanında bulunan alanda A.İ.E.'yi yerde hareketsiz halde gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.İ.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.İ.E.' nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 



Niğde ölü bulundu Adliye
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