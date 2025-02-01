Adliye önünde husumetli aileler arasında kavga: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli olan akraba aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralanırken 15 kişi gözaltına alındı.

Adliye önünde husumetli aileler arasında kavga: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:30

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde yaşayan akraba aileler arasında daha önce meydana gelen bir kavganın ardından başladı.

Edinilen bilgilere göre, E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.

E.İ. adliyeye sevk edildiği sırada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olayda 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #Adliye #kavga

İlgili Haberler

Bornova'da ortalık karıştı: Zabıta ile esnaf arasında 'işgaliye' kavgası

Bornova'da ortalık karıştı: Zabıta ile esnaf arasında 'işgaliye' kavgası
Denizli'de gazino çıkışında bıçaklı kavga; 1 ölü

Denizli'de gazino çıkışında bıçaklı kavga; 1 ölü
Evine çağırdığı husumetlisini çıkan kavgada tüfekle vurdu

Evine çağırdığı husumetlisini çıkan kavgada tüfekle vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler