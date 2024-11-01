Adliyede çıkan tartışmaya polis müdahalesi: 3 gözaltı!

Samsun Adliyesi'nde görülen bir davada taraflar arasında içeride çıkan tartışma adliye önünde de devam etti. Olaya müdahale eden polise direnip mukavemette bulunduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyede çıkan tartışmaya polis müdahalesi: 3 gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:11

Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen uyuşturucu davasında olay çıkma ihtimaline karşı tedbir kararı alındı.

Karar gereği polis adliyede geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşma devam ederken mahkeme salonu önünde tutuklu yakınları arasında sözlü tartışma çıktı.

Görevli polisler sözlü tartışma yapan tarafları önce uyardı daha sona taşkınlık devam edince onları adliyeden dışarı çıkardı. Gerginlik adliye önünde de devam etti.

Taraflar polislere direnince 1’i kadın 3 kişi "görev yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemette bulunma ve tehdit" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi Gazi Polis Merkezine gönderildi.


Etiketler: #Samsun #Adliye #müdahale

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