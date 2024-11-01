Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği aktarıldı.

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:14

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.


Etiketler: #Köyceğiz #itfaiye #Orman #Yangın

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