Adliyede tuvalet krizi çözüldü, avukatlar yeniden kullanabilecek

Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:19

Güncelleme: 25.05.2024 - 17:19

Antalya'nın Kaş Adliyesi'nde avukat Hakan Tüzen'in, başsavcı Gökhan Feyzoğlu tarafından tuvaletten zorla çıkarılmasına ilişkin olayda, avukatların yıllardır kullandığı tuvaletin kilidinin değiştirilmesi üzerine Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminin Adalet Bakanlığı nezdindeki görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı. Tuvaletlerin eskiden olduğu gibi avukatların kullanımına açıldığı duyuruldu.

Kaş ilçesindeki Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs'ta saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Tüzen'in, başsavcı Feyzoğlu tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalet krizi çözüme kavuştu. Hem başsavcı Gökhan Feyzoğlu hem de Antalya Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı'na da taşınan olayla ilgili, TBB ile Bakanlık arasındaki görüşmelerde ilk önce olumlu bir netice çıkmadı.

'AVUKAT ADLİYENİN MİSAFİRİ DEĞİL, EV SAHİBİDİR'

Antalya Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez'in, bakanlık nezdindeki görüşmelerden olumlu netice alınamadığı yönündeki açıklamasından bir süre sonra ise tuvalet krizinin çözüldüğü yönünde ikinci duyuru yapıldı. Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez, bakanlık nezdindeki görüşmeler sonucunda adliyedeki tuvaletin avukatların da kullanımına açıldığını dile getirdi.

Olayla ilgili Antalya Barosu Kaş İlçe Temsilcisi Avukat Erdem Topak ise "Kaş Adliyesi'nde uzun süredir 'Tuvaleti kullanma tartışması' şeklinde gündemde bulunan ve meslektaşımız avukat Hakan Tüzen'in, başsavcı talimatı ve polis zoruyla adliyenin tuvaletinden çıkartılmasıyla başlayan süreç, adliye tuvaletinin sonradan kilidinin değiştirilmesi ve avukatların kullanımına kapatılmasıyla devam etmekteydi. Söz konusu yer yeniden tüm avukat meslektaşlarımızın, eskiden olduğu gibi, kullanımına açılmıştır. Dik duruşumuz devam edecektir. Avukatı adliye dışına itmeyi arzulayan düşünceyi kabul etmiyoruz. Avukat adliyenin misafiri değil, ev sahibidir" dedi.