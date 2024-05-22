Kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı
Düzce'de kadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen erkek polis memuru A.A. açığa alındı. Polis hakkında adli ve idari soruşturma da başlatıldı.
Olay, 13 Mayıs'ta Düzce İl Özel İdaresi binasında meydana geldi.
Binada kadınlar tuvaletini kullanan N.P. (46) isimli kadın, tuvalette olduğu sırada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını inceledi.
İnceleme sonucunda, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. (28) isimli erkek olduğu belirlendi.
"YANLIŞLIKLA BAYANLAR LAVABOSUNA GİRDİM"
"Kişilerin özel hayatını ihlal" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürülen A.A., suçlamaları reddederek, "Evet, İl Özel İdaresi'ne gittim. Yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdim. Kimsenin fotoğrafını, videosunu çekmedim" dedi.
A.A.'nın telefonuna inceleme için el konulurken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca A.A. idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.
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