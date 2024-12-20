Adliyede yumruklar konutu: Dünürler mahkemelik oldu!

Sivas’ta adliyeyi birbirine katan dünürler yumruk yumruğa kavga etti. Birçok kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Adliyede yumruklar konutu: Dünürler mahkemelik oldu!
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:25

Edinilen bilgilere göre Sivas’ta önceki gün dünür olan aileler, Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma için adliyeye gitti. Mahkeme salonu önünde iki taraf arasında çıkan sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

Çıkan kavgada taraflardan birçok kişi yaralandı. Kavganın başlamasına sebep olan M.Ş., M.A., M.G., M.G. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık muayenesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Adliye #dünür

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