Adliyenin yangın merdiveninden atlayarak intihar etti
Gümüşhane'de hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan şahıs, adliyenin yangın merdiveninden atlayarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan gözaltına alınan Muhammet Özgeriş (26), nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan şahıs tutuklama işlemlerinin tamamlanması için adliyenin 4. katına götürüldü.
Burada ani bir hareketle Özgeriş, adliyenin yangın merdivenine doğru koşarak 4. kattan atladı.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu Özgeriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adliye #inceleme #Gümüşhane
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