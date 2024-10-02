Ayakkabı bağcığıyla intihar etti
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kişi evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü halde bulundu.
Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Şehit Levent Ağırkaya Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 32 yaşındaki Enes Ergin, evde kimsenin olmadığı sırada ayakkabı bağcığıyla kendini doğalgaz borusuna astı.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Ergin’i hayata döndüremedi.
Ergin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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