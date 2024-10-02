Eşyaları almak için gittiği KYK yurdundan atlayarak intihar etti
Samsun’da, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki genç, eşyalarını almak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından atlayarak hayatına son verdi.
Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu’nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
OMÜ PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen Doğuş Can Kavaklı (22), eşyalarını toplamak için KYK yurduna geldi. Yurda gelen öğrenci bilinmeyen bir nedenle pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı.
Mezun genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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