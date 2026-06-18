Adnan Beker'den gözaltına alınan oğluyla ilgili açıklama: ‘Tüm tetkikleri negatif çıktı’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alınmıştı.
Beker sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Beker’in paylaşımı şöyle oldu:
“Oğlum Oğuzhan Beker ile ilgili medyaya yansıyan gelişmeler üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur.
İddiaların aksine, aynı gün oğlumun Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü uluslararası bağımsız bir laboratuvarda gerçekleştirilen tetkiklerinin tamamı NEGATİF sonuçlanmış ve temiz çıkmıştır.
Sürece dayanak yapılan adli tıp raporuna karşı itirazlarımız ve oğlumun da ikametinin bulunduğu Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'nda yeniden değerlendirme talebimiz, avukatlarımız aracılığıyla yasal süresi içinde yapılacaktır.
Kirli manipülasyonlara ve alçakça iftiralara asla müsamaha göstermeyecek, gerçekler gün yüzüne çıkana kadar sürecin takipçisi olacağız.”