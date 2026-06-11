Adnan Beker'den oğlu Oğuzhan Beker'e yönelik gözaltı kararı hakkında açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

ADNAN BEKER: ''FİRARİ OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ''

Beker sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.

Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.

Sürecin takipçisi olacağım.''