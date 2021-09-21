Adnan Bulut: KRT ve Tele 1'e operasyon çekiliyor

KRT TV Genel Yayın Yönetmeni Adnan Bulut kendisine ait sosyal medya hesabından televizyon reytingleri hakkında paylaşımlarda bulundu. Adnan Bulut, paylaşımında KRT ve Tele 1'in reytinglerinin doğru yansıtılmadığını savunarak, "İktidara yanlamış bir tv kanalı bir haftada izlenme oranını yüzde 1000 (yanlış okumadınız bin) artırıyor. Bizim gündem yaratan, tartışılan programımız 0 (sıfır) izleniyor. Bunu izah edemezsiniz. İpliğinizi pazara çıkaracağız" dedi.

“TV izlenme ölçümleri üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiliyor. Bu operasyon KRT ve Tele1’i hedef alan hem ticari hem siyasi bir çalışmanın sonucu. Bizi yıpratarak, yaşayamaz hale getirerek Türkiye’de istedikleri gibi at oynatacaklarını sanıyorlar. Merdan Yanardağ ile işin peşindeyiz.”

“İktidara yanlamış bir tv kanalı bir haftada izlenme oranını yüzde 1000 (yanlış okumadınız bin) artırıyor. Bizim gündem yaratan, tartışılan programımız 0 (sıfır) izleniyor. Bunu izah edemezsiniz. İpliğinizi pazara çıkaracağız.”