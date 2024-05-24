Adnan Oktar davasında 4 kişi tahliye edildi

Adnan Oktar organize suç örgüte yönelik yürütülen davada ara kararını açıklayan mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verdi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:24
Adnan Oktar davasında 4 kişi tahliye edildi
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Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın duruşmasına bugün de devam edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 3'üncü günde de devam edildi. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi.

Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.


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